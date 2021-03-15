Культиваторы и мотоблоки
Мотоблоки и культиваторы — отличные помощники для обработки земли. Практичность этих агрегатов остается на высоком уровне. Некоторое люди считают, что культиватор и мотоблок — это одно и то же. На самом деле это два разных приспособления, которые отличаются функциональностью.
Культиватор
Главной функцией данного агрегата является обработка земли. Его используют при:
- подготовке почвы к посеву
- улучшении грунтовой структуры
- смешивании удобрений с землей
Элемент конструкции, с помощью которого осуществляется обработка земли — фреза. Она углубляется в почву и вращается. Мощность агрегата позволяет вспахивать плотную землю, измельчать корни травы и небольших деревьев. Если требуется вспахать небольшой участок земли, целесообразней использовать легкий культиватор. Его стоимость зависит от
Мотоблок
С помощью мотоблока также можно осуществлять обработку почвы, но при этом его используют и при других сельскохозяйственных работах — сбор урожая, покос травы. Агрегат имеет крюки для присоединения прицепа, с помощью которого можно перевозить груз. Цена на мотоблок выше стоимости культиватора. Он оборудован фрезами для обработки земли, приспособлением для рытья траншей, колесами разных диаметров. Некоторые модели оборудованы фарами, позволяющими работу в темное время суток.
Отличия мотоблока от культиватора:
- Мотоблок имеет большую массу, по сравнению с культиватором. Если вам требуется агрегат исключительно для обработки земли, следует купить культиватор
- Мотоблок обладает высокой мощностью, и его функции не ограничиваются одной лишь обработкой почвы
- Культиваторы стоят дешевле
- К мотоблоку можно присоединять дополнительные элементы и механизмы
Если вам нужен многофункциональный агрегат, который облегчит сельскохозяйственные работы — мотоблок станет вашим незаменимым помощником. Мотокультиватор также окажет посильную помощь с земельными работами, сохраняя ваши силы.