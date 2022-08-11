Снегоуборщики
Снегоуборщик – агрегат, который предназначен для очищения территорий от снега. В зависимости от типа двигателя, снегоуборщики разделяются на два типа – электрические и бензиновые. В зависимости от типа передвижения различают самоходный и несамоходный.
Главными элементами устройства являются двигатель, металлический или пластиковый корпус и лопасти для уборки снега.
Применение снегоуборочной техники:
Снегоуборщик является надежной машиной для уборки снега на больших территориях. Благодаря простому управлению работать с ним может неопытный человек. Машина выполняет два основных действия – уборку и откидывания снега в сторону. Применение снегоуборщика позволяет значительно облегчить зимние работы по уборке снега.
Устройство снегоотбрасывателя:
Снегоуборщики разделяются на два вида – одноступенчатые, двуступенчатые и трехступенчатые. Первый вид несколько уязвим – агрегат собирает снег и откидывает его в сторону. Для обеспечения синхронности движущихся элементов и высокой производительности, лопасти двигаются с высокой скоростью. Случайное попадание твердого предмета в механизм может привести к его преждевременной поломке. Второй вариант оснащен дополнительным элементом – ротором. Он выполняет функцию «посредника» между лопастями и выпускным желобом. Благодаря ротору лопасти могут двигаться медленнее при одинаковой производительности. Он также обеспечивает более продолжительную эксплуатацию снегоуборщика.
По типу двигателя снегоотбрасыватель может быть:
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бензиновый
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электрический
Электрические модели снегоуборщиков при работе практически бесшумны, не выделяют отработанных газов и обладают достаточной производительностью. Площадь уборки с таким агрегатом ограничивается длинной шнура.
Бензиновая снегоуборочная машина обладает большей мобильностью и мощностью, по сравнению со своим электрическим аналогом. Однако она требует периодической заправки топлива.
Характеристики снегоуборщиков
Производительность агрегата зависит от следующих характеристик:
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Размер ковша. Этот параметр определяет ширину и высоту снега, который может охватить машина за один проход.
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Объём бензобака. От него зависит время непрерывной работы агрегата.
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Мощность двигателя. Определяет плотность снега, с которой может справиться машина.
Если вы решили купить снегоуборщик, вам нужно обратить внимание на данные характеристики. Цена на данное устройство зависит от мощности двигателя, функциональных возможностей и размеров ковша.
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