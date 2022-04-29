Бензиновые генераторы
Бензогенератор (портативная электростанция) — агрегат, который вырабатывает электрический ток и позволяет получить источник питания в отдаленных от электросетей местах.
Основными составляющими устройства является бензиновый двигатель и альтернатор. Вращение двигателя передается на электрическую машину, которая вырабатывает ток. В качестве топлива используется бензин.
Применение
Бензиновый генератор целесообразнее использовать за пределами городской черты. Работа устройства сопровождается громким шумом и выделением дыма, что делает невозможным его эксплуатацию в квартире или других закрытых помещениях. Возможным место применения бензогенератора является дача или частный дом. Если на участке проводятся работы, которые требуют непрерывной подачи электрического тока — генератор станет отличным защитником от внезапного отключения света.
Характеристики
Если вы решили купить портативную электростанцию, следует обратить внимание на характеристики агрегата:
- мощность;
- расход топлива;
- объем бензобака;
- тип запуска.
Тип запуска бензогенератора
По типу запуска генераторы делятся на:
- агрегаты, оборудованные механическим запуском. Запуск двигателя производится вручную;
- электростанции, укомплектованные электростартером, который предполагает запуск двигателя с помощью ключа;
- генераторы с автозапуском.
Покупка электрогенератора станет отличным решением для дачников, предпринимателей и строительных организаций. Его цена зависит от