Генераторы CHAMPION
Выбирая электрогенератор, нужно обращать внимание на соответствие его технических характеристик своим потребностям. Важно также учитывать соотношение между стоимостью устройства и его качеством. Компания Champion, несмотря на молодой возраст, завоевала признание на рынке благодаря широкому ассортименту продукции, способному удовлетворить любые запросы, и оптимальному балансу цена/качество.
Генераторы CHAMPION имеют следующие преимущества:
компактность конструкции, благодаря которой электростанция транспортабельна и не занимает много места;
наличие колес, позволяющих без труда перемещать агрегат с одного места на другое;
доступность запчастей и сервисного обслуживания;
наличие розеток;
простота и удобство эксплуатации;
широкий выбор моделей, позволяющий подобрать наиболее оптимальный по характеристикам вариант;
малая шумность при работе;
наличие автоматизированного контроля безопасности;
доступная цена.
Генераторы CHAMPION выпускаются следующих типов:
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Электрогенераторы с бензиновыми моторами с максимальной мощностью 600 – 12000 Ватт.
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Дизельный генератор CHAMPION мощностью от 1000 до 25000 Ватт.
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Газовые электрогенераторы мощностью 1000 – 8000 Ватт.
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Инверторные генераторы мощностью 600 – 8000 Ватт.
Преимуществами бензиновых генераторов Чемпион, является относительно низкая шумность и сравнительно невысокая цена. Основным их минусом является малая продолжительность непрерывной работы.
Дизельные электрогенераторы экономичны, имеют самую высокую мощность и самый большой ресурс . Они способны долго работать без перерыва. Главным их недостатком является большая шумность.
Газовые генераторы ЧЕМПИОН производят самую дешевую электроэнергию, долговечны и просты в обслуживании. Их минусом является опасность применения газовых баллонов.Инверторные генераторы CHAMPION – последнее слово техники в данной сфере. Они производят наиболее качественный ток. Главными их недостатком является чрезвычайно высокая цена.