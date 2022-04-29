Газонокосилки Champion
Косить траву – полезная для здоровья физическая нагрузка, но только тогда, когда объем работы сравнительно невелик, а времени на это занятие предостаточно. Если же надо выкосить траву на большой площади, а время при этом ограничено, то в этой ситуации понадобятся газонокосилки CHAMPION.
Компания CHAMPION производит как несамоходные, так и самоходные бензиновые газонокосилки с четырехтактным двигателем. Они хороши тем, что не связаны с источником электропитания, а потому автономны. Многие их модели являются самоходными, что позволяет без особых физических усилий косить траву даже на больших, порядка 30 соток, участках. Они способны работать не только на ровной поверхности, но и на пересеченной местности.
Их можно применять для таких задач, как:
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подстрижка газонов;
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покос травостоя;
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срезание поросли деревьев и кустов с последующим мульчированием.
Газонокосилки ЧЕМПИОН имеют немалый потребительский спрос в силу таких преимуществ, как:
использование сертифицированных деталей и узлов;
высококачественная сборка;
широта модельного ряда, позволяющая покупателю сделать выбор, адекватный его потребностям;
большая вместительность травосборника, позволяющая работать долгое время без перерывов;
наличие нескольких режимов работы;
доступная цена;
хорошая проходимость, позволяющая косить траву на любом ландшафте;
наличие складной ручки, обеспечивающее возможность перевозить агрегат в багажнике машины и свести место, занимаемое газонокосилкой при хранении к минимуму;
послушность в управлении и маневренность;
возможность настройки высоты среза травы;
наличие праймера, обеспечивающего практически мгновенный запуск мотора;
наличие на рукоятке резиновой накладки, уменьшающей скольжение рук при работе.
Многие модели газонокосилок CHAMPION имеют функцию мульчирования – измельчения скошенной растительности и разброса ее по участку в качестве удобрения. Для среза растительности используется нож, устанавливаемый на вал мотора.На газонокосилки ЧЕМПИОН устанавливаются четырехтактные одноцилиндровые силовые агрегаты с воздушным охлаждением, мощностью до 7 лошадиных сил, работающие на бензине марки А-92. Высоту скашивания можно менять в пределах от 20 до 80 сантиметров. Ширина полосы скашивания у разных моделей составляет от 35 до 60 сантиметров.
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